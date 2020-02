Nel corso del 2019 si è discusso molto del cambiamento climatico e di tutte quelle scelte sbagliate che negli ultimi anni ci hanno portato in una situazione ormai irreversibile. Come ben sappiamo la plastica è di sicuro uno dei principali problemi ma, purtroppo, di recente hanno ricevuto parecchie critiche anche i veicoli con motori Diesel e Benzina.

Nonostante negli ultimi mesi si sia registrato un 22% in più di immatricolazioni Benzina, a quanto pare, secondo recenti stime, ad oggi continuano ogni giorno ad aumentare gli automobilisti che hanno deciso di passare all’Elettrico. Scopriamo quindi di seguito ulteriori dettagli a riguardo.

Elettrico oppure Idrogeno: ecco quale sarà il futuro della nostra Terra

Come abbiamo potuto constatare in seguito ai recenti avvenimenti che hanno interessato il nostro pianeta, purtroppo c’è bisogno di abbandonare quanto prima le principali fonti di inquinamento. A tal proposito, quindi, il settore automobilistico necessita di soluzioni diverse da quelle che impiegano risorse fossili le quali, inoltre, iniziano anche a scarseggiare. Come ben sappiamo, però, passare all’Elettrico risulta essere ancora molto complicato poiché, ad oggi, i costi da sostenere risultano essere molto elevati per milioni di consumatori.

Per questo motivo, quindi, alcuni esperti del settore stanno studiando un nuovo tipo di propulsore, ovvero l’Idrogeno. Quest’ultimo, infatti, risulterebbe essere jna soluzione molto più abbordabile per milioni di automobilisti in tutto il mondo.

E’ risaputo quindi che queste forme di alimentazione Ecosostenibili rappresentano il futuro del nostro pianeta ma, ad oggi, bisogna necessariamente proporre degli incentivi per spingere gli utenti a preferirle rispetto ai classici propulsori oggi conosciuti.