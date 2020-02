La serie televisiva britannica che racconta di una tecnologia futura e delle invenzioni tecnologiche future conosciuta con il nome di Black Mirror è amata da tantissimi spettatori proveniente da tutto il mondo. Charlie Brooker è lo sviluppatore di questa fiction antologica e ha deciso di raccontare gli effetti collaterali di questa tecnologia innovati sull’uomo e sulla società stessa. Inutile dire che una trama così originale ha riscosso un successo a livello mondiale.

La serie televisiva britannica si presenta con cinque stagioni, un film e una puntata speciale per il giorno di Natale nel catalogo della piattaforma di streaming online Netflix. Il successo che ha riscosso ha portato l’ideatore a sviluppare anche uno spin-off dal titolo Little Mirror, ma in tantissimi aspettano con ansia la sesta stagione di Black Mirror. Eccovi svelati tutti i particolari di questa serie televisiva britannica nel paragrafo qui di seguito.

Black Mirror: i fan attendono la sesta stagione della serie televisiva

La quinta stagione di Black Mirror è ormai uscita da circa un anno, ma i fan attendono l’arrivo dei nuovi episodi per scoprirne il seguito. Purtroppo, però, nessuna comunicazione ufficiale è ancora arrivata agli utenti e neanche la piattaforma di streaming online Netflix si è pronunciata in merito come solitamente fa con le altre serie televisive.

I fan aspettano ogni giorno comunicazioni ufficiali dall’ideatore della serie televisiva e dal colosso dello streaming. Non resta, infatti, controllare periodicamente gli account ufficiale di Instagram, Facebook e Messenger. Eventuali informazioni ufficiali potrebbero essere comunicate anche nelle prossime settimane.