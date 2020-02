Sembrerebbe che il colosso americano Apple abbia intenzione di stupire nell’evento ufficiale che sta preparando per il prossimo mese di marzo 2020. Questo contrariamente a quando trapelato in precedenza, anzi potrebbe addirittura arrivare il nuovo iPhone 9.

Al momento non sappiamo ancora se si chiamerà iPhone 9, ma è il nome che stiamo utilizzando per descrivere quello che sarà il successore di iPhone X. Scopriamo insieme gli ultimi dettagli.

Apple: cosa ha in mente per il mese di marzo 2020?

Secondo quanto riferito da Jon Prosser, il colosso di Cupertino avrebbe già contattato un’importante catena di elettrodomestici chiamata Target, per la commercializzazione di alcuni nuovi prodotti. Sono trapelate delle foto che ritraggono i dispositivi del rivenditore che contengono le informazioni citate: in particolare, AirPods X Generation, che sarebbero vendute a 399 dollari e non è escluso che potrebbero essere i nuovi StudioPods.

Non è ancora finita, gli scanner di Target, catena citata precedentemente, possiedono altre informazioni su Apple TV Gen X al prezzo di 179,99 dollari, Apple Watch Serier X Band (senza prezzo per il momento) e Apple iPad Touch X Generation a 399.99 dollari. Successivamente Phone Arena ha riferito che gli scanner di Target possiedono informazioni sui prodotti che saranno disponibili alla spedizione entro un mese, questo potrebbe suggerire che i prodotti potrebbero essere ufficializzati tra poco.

Vi ricordo che secondo l’analista Ming Chi Kuo la società avrebbe in mente una grande rivoluzione per iPhone, soprattutto per quanto riguarda il suo design. Le nuove line up di prodotti Apple godrà di un disegno simbolicamente più simile a quello che si vedeva con la serie 4 o 5 di iPhone, allontanandosi un po’ dal concept visto da iPhone 6 ad iPhone X. Non ci resta che attendere per scoprirlo.