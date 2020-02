WhatsApp: il nuovo messaggio è in chat, l'app torna a pagamento

I vari tentennamenti di WhatsApp hanno spinto qualche utente ad affacciarsi ad applicazioni della concorrenza, le quali risultano molto cresciute. Questo aspetto ha quindi dimostrato che non è solo l’applicazione in verde l’unica strada percorribile per chi ama inviare messaggi di ogni genere. Il motivo per il quale molte persone hanno cominciato a girarsi intorno, proviene dalle tante truffe che inondano ogni giorno la chat più famosa del mondo.

WhatsApp risulta però, oltre che incline ad accogliere questa tipologia di problematiche, anche estremamente attenta nel sopprimerle. Negli ultimi tempi infatti sono arrivati diversi aggiornamenti che sono stati in grado di limitare il fenomeno delle truffe. Questo però non ha provveduto a debellare tale minaccia del tutto, soprattutto dopo quanto affermato da diversi utenti in queste ore. In molti avrebbero infatti constatato con i propri occhi che è un nuovo messaggio ha invaso la piattaforma.

WhatsApp, ecco un nuovo messaggio che parla di un ritorno a pagamento imminente: si tratta di una fake news

Già tempo fa se ne era parlato: WhatsApp a quanto pare potrebbe ritornare a pagamento secondo un nuovo messaggio all’interno della chat. Ovviamente ci teniamo a stroncare tale credenza sul nascere, dal momento che l’applicazione colorata di verde non tornerà mai più a pagamento. Secondo quanto riportato nelle ultime ore, in chat si sarebbe diffusa la nuova catena, la quale parlerebbe di un ritorno a pagamento entro la fine del mese di febbraio.

In realtà non si tratta altro di una burla da parte di qualche bontempone o magari da da parte di qualcuno della concorrenza che non aveva di certo di meglio da fare.