Il volantino Unieuro incanta gli utenti promettendo nuovi interessanti regali a disposizione di tutti coloro che sceglieranno di spendere almeno 100 euro nei vari punti vendita sparsi per il territorio, o anche direttamente sul sito ufficiale del rivenditore stesso.

Fino al 27 febbraio è stata attivata una campagna promozionale che prevede la possibilità di ricevere buoni sconto del valore di 20 euro ogni 100 euro effettivi di spesa, indipendentemente dalla categoria merceologica dei prodotti, nonché dall’eventualità che questi fossero già scontati. La promozione è cumulabile, ciò sta a significare che spendendo 700 euro riceverete 7 buoni sconto, e così via.

Volantino Unieuro: quali sono i prezzi più bassi del momento

Al netto di quanto indicato, il volantino Unieuro convince proprio anche per gli ottimi prezzi inclusi all’interno della campagna promozionale, basti pensare ad esempio allo Huawei P30 Pro in vendita a 649 euro, per capire il leitmotiv di una soluzione che vuole sicuramente far parlare di sé.

Le alternative esistono e sono ugualmente interessanti, passano per lo Xiaomi Redmi Note 8 Pro a 259 euro, oppure anche un Oppo Reno 2 a 499 euro o per finire sull’ottimo Xiaomi Redmi Note 8T in vendita a meno di 200 euro.

Tutti gli acquisti, come ampiamente indicato in precedenza, possono essere completati sia online che nei punti vendita sparsi per il territorio. Gli utenti saranno costretti ad utilizzare i buoni sconto ricevuti solo ed esclusivamente nel mese successivo alla data della compravendita.