Il volantino Trony, con alle spalle l’amato Sconto IVA, può fare risparmiare davvero milioni di utenti, senza portare con sé limitazioni troppo pressanti o particolari. Fino al 1 marzo la campagna promozionale risulta essere attiva su tutto il territorio nazionale, ma non sul sito ufficiale dell’azienda.

Se stavate attendendo l’occasione perfetta per acquistare determinati prodotti, forse avete fatto la scelta giusta; alla base della campagna promozionale corrente troviamo prima di tutto il Tasso Zero, l’idea che permette al consumatore di richiedere un prestito per pagare l’intera cifra, restituendolo in comode rate fisse mensili senza interessi addebitate direttamente sul conto corrente.

Volantino Trony: con lo Sconto IVA non si scherza

Il meccanismo alla base del cosiddetto Sconto IVA non si discosta da quanto abbiamo già visto in passato, prima di tutto l’utente può recarsi in negozio per acquistare davvero ciò che più desidera, senza limitazioni a modelli o categorie merceologiche. A questo punto, una volta giunto in cassa riceverà una riduzione del 18,03% sul prezzo effettivamente mostrato sul cartellino.

Prestate attenzione a non credere che lo sconto corrisponda esattamente al 22%, in quanto a conti fatti si tratta di uno scorporo dell’IVA sul valore del prodotto, che non corrisponderà al 22% in meno della cifra finale, ma esattamente al 18,03% (è sempre stato uguale anche nei casi precedenti).

Per avere comunque un’idea dell’intera campagna promozionale messa in piedi da Trony, non vi resta che aprire le pagine inserite qui sotto.