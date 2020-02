Vodafone in queste ultime settimane invernali vuole recuperare i clienti perduti nel corso delle precedenti stagioni. Il rivale per eccellenza del provider inglese, ma anche il principale punto di riferimento, è Iliad. Questo operatore, d’altronde, continua ad essere uno dei più popolari del momento anche grazie alla sua promozione principale, la Giga 50.

Vodafone in stile Iliad: ecco la ricaricabile low cost con 50 Giga

Se le promozioni di Iliad sono seguite dal pubblico con particolare interesse, Vodafone cerca di muoversi in scia a questo andazzo. Tutti i possibili nuovi clienti, recandosi nei punti vendita ufficiali, possono attivare l’oramai famosa ricaricabile Special 50 Giga.

La Special 50 Giga da tempo rappresenta un punto di riferimento per chi sceglie di sottoscrivere una SIM con Vodafone. Gli abbonati, attraverso quest’offerta, possono ricevere minuti no limits con la contemporanea presenza di 50 Giga per la connessione internet. Il costo è da vero ribasso: gli utenti, infatti, dovranno pagare ogni trenta giorni solo 7,99 euro. In aggiunta a questa cifra è prevista soltanto una costo di attivazione – da pagare una volta sola – pari a 10 euro.

Con la Special 50 Giga sono compresi anche ulteriori servizi aggiuntivi. Vodafone garantisce a tutti i suoi nuovi clienti la possibilità di navigare con le reti 4,5G a costo zero. E’ inoltre possibile utilizzare anche il servizio hotspot personale sempre in modo gratuito.

L’attivazione della Special 50 Giga è vincolata alla portabilità del proprio numero da altro operatore. Per attivare la promozione e la scheda SIM è necessario recarsi in uno store ufficiale di Vodafone su scala nazionale.