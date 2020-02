L’azienda cinese Vivo è ormai pronta a svelare il suo nuovo concept phone della serie Apex, cioè il nuovo Vivo Apex 2020. Quest’ultimo avrebbe dovuto fare il suo debutto ufficiale durante la fiera mondiale di tecnologia del Mobile World Congress 2020, ma sappiamo che l’epidemia del Coronavirus ha costretto gli organizzatori ad annullare l’evento. Per questo motivo, Vivo ha da poco pubblicato alcuni teaser del nuovo evento di presentazione ufficiale del terminale.

Vivo Apex 2020 verrà svelato ufficialmente il prossimo 28 febbraio

La nuova data per la presentazione ufficiale del prossimo concept phone targato Vivo è quindi prevista fra pochissimi giorni, cioè il prossimo 28 febbraio a Beijing, in Cina. Questo terminale sarà il successore di questa serie di device e porterà sicuramente diverse novità interessanti dal punto di vista estetico e di innovazione tecnologica.

Come già accennato, l’azienda cinese ha pubblicato online diverse immagine teaser ufficiali, da cui possiamo carpire qualche piccola informazione. In primis, possiamo notare come sul retro sembra esserci una zona circolare in cui dovrebbero essere collocati presumibilmente i sensori fotografici posteriori. Secondo alcuni rumors, sarà presente uno zoom con lente periscopica.

In un’altra immagine teaser è poi presente la scritta 120, il che potrebbe significare che il nuovo device di Vivo avrà un display con un refresh rate pari a 120Hz. Dal punto di vista delle soluzioni stilistiche adottate, è molto probabile che il nuovo Vivo Apex 2020 sia dotato di una selfie camera nascosta all’interno del display. I suoi predecessori, invece, erano dotati di una selfie camera pop-up a comparsa. Staremo a vedere se l’azienda utilizzerà realmente una fotocamera nascosta all’interno del display.