TEAMGROUP ha deciso di rivedere il classico concetto di chiavetta USB e SSD, ha infatti recentemente presentato due nuovi dispositivi di archiviazione PD1000 (un elegante SSD portatile) e T193.

A sorprendere in questi due nuovi dispositivi non sono tanto le specifiche tecniche, bensì quelle inerenti al design, veramente fuori dal comune.

Dispositivi insoliti

La chiavetta USB presentata assume una duplice funzionalità, infatti all’occorrenza si trasforma in un goniometro con ampiezza di 180 gradi e righello magnetico, con una piccola lente di ingrandimento a coronare il tutto.

Essa è disponibile in tagli fino a 128 Gb e supporta la connettività USB 3.1.

Il pezzo forte è invece l’SSD, la quale sfrutta la connettività USB 3.2 Gen2 per raggiungere la velocità di lettura/scrittura pari a 1000/900 MB/s.

A sorprendere sono i dettagli tecnici inerenti la configurazione costruttiva, infatti l’SSD è conforme alla certificazione IP68, ed è quindi impermeabile alla polvere e all’acqua oltre in grado di per supportare pressioni fino a 1600 kg.

La società TEAMGROUP, grazie al precedente modello di chiavetta USB, il T183, era riuscita ad ottenere un importante riconoscimento al Computex, ricevendo il premio Taiwan Excellence Awards 2019.

Un premio frutto del design fuori dal comune progettato dalla società taiwanese, utile ed in grado di portare una ventata di fantasia sul mercato.

La pendrive T193 è realizzata interamente in alluminio ed è dotata di un protezione dalla polvere, oltre ad essere impermeabile e antiurto.

Ancora non si nulla riguardo al possibile prezzo e alla data di uscita, rimanete in attesa per futuri aggiornamenti che non tarderanno ad arrivare.