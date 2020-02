I cari e vecchi SMS sono pronti a tornare alla ribalta ed il tutto grazie alla nuova tecnologia introdotta da Google e che, piano piano, si espanderà anche in tutta la penisola Italiana. Noti per aver accompagnato le giornate di milioni di adolescenti fino a qualche decennio fa, i messaggi da 165 caratteri scopriranno presto una nuova veste che permetterà loro di stare al passo con le attuali applicazioni per la messaggistica istantanea come ad esempio WhatsApp e Telegram. Una rivoluzione? In buona parte sì, ma senza perdere altro tempo vediamo subito in che modo quest’ultima avverrà.

SMS 2.0: i messaggi da 165 caratteri tornano a far parlare di loro

I nuovi messaggi introdotti da Google sfruttano un protocollo denominato RCS ossia Rich Communication Services. Grazie a questa nuova introduzione gli stessi SMS potranno risultare più utili agli utenti in quanto permetteranno di svolgere una pluralità di operazioni come ad esempio:

Inviare note vocali;

Inviare foto, video, gif;

Inviare documenti;

Inviare informazioni di contatto;

Condividere la propria posizione.

Per poter sfruttare questa nuova possibilità ogni utente dovrà prima effettuare due passaggi: