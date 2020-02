Tra le varie serie targate Netflix che hanno riscontrato un grandissimo successo tra il pubblico, abbiamo senza ombra di dubbio Narcos:Messico, serie TV nata come quarta stagione della classica serie Narcos è diventata successivamente uno spin-off indipendente. La prima stagione di Narcos Messico è stata rilasciata da Netflix il 16 novembre 2018 con 10 episodi in tutto. Di recente invece, è andata in onda la seconda stagione. Vediamo insieme tutte le novità.

Ecco tutto quello che c’è da dire su Narcos Messico 2

La seconda stagione è stata rilasciata su Netflix questo 13 febbraio ed è composta da 10 episodi, esattamente come la prima. La storia è ambientata negli anni 80 e narra i fatti avvenuti in quell’epoca riguardanti il cartello messicano. Stiamo naturalmente parlando del cartello di Guadalajara, è dei fatti accaduti per dare la caccia al boss Miguel Angel Felix Gallardo. La prima stagione si era conclusa con la morte di Enrique Camarena, agente infiltratosi all’interno del cartello e facente parte della DEA. L’agente Camarena è stato sostituito in questa seconda stagione dall’agente Walt Breslin, interpretato da Scott McNairy, il quale nella precedente stagione era la voce narrante.

Una delle cose che questa serie fa è indubbiamente dare un colpo d’occhio alla situazione di quel Paese all’epoca. Oltretutto parla anche della reazione degli Stati Uniti alla morte dell’agente camarena poiché, con la loro ostinazione a vendicarlo tendono a perdere un po’ di vista i principali obiettivi che hanno.

Oltre a Scott McNairy, in questa stagione Diego Luna interpreterà Miguel Angel Felix Gallardo, Tenoch Huerta interpreterà invece Rafael Caro Quintero co-fondatore del cartello, e Teresa Ruiz vestirà i panni di Isabella Bautista.