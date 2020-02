Nel corso di queste ultime settimane sono stati presentati numerosi smartphone appartenenti alla fascia top del mercato, come ad esempio i nuovi Samsung Galaxy S20 o i nuovi top di gamma targati Sony. Tuttavia, manca ancora il nuovo smartphone di fascia alta dell’azienda cinese Meizu, ovvero il nuovo Meizu 17. Di quest’ultimo, in particolare, sono finalmente arrivate delle nuove informazioni molto interessanti.

Meizu 17 arriverà a breve con un display da 90Hz

Grazie alle ultime indiscrezioni trapelate online da un leaker sul social ciense Weibo, siamo venuti a conoscenza che il nuovo flagship dell’azienda cinese arriverà ufficialmente sul mercato fra circa due mesi, cioè verso aprile 2020. Oltre a questo, il leaker in questione ha postato alcuni screenshot delle impostazioni del nuovo device. Nello specifico, da questi screenshot è emerso che lo smartphone sarà dotato di un refresh rate pari a 90Hz.

Anche Meizu ha quindi scelto di adottare un refresh rate più elevato. Molti device presentati quest’anno hanno già un refresh rate di questo tipo ed è ormai scontato che questa sarà una tendenza del 2020. Tornando al display montato sul Meizu 17, dovremmo avere di fronte un pannello con risoluzione FullHD+ (1080 x 2206 pixel) . Quest’ultimo sarà molto ampio e sarà circondato da delle cornici quasi inesistenti.

Grazie a delle precedenti immagini renders, infatti, conosciamo già quello che dovrebbe essere il design del nuovo smartphone di Meizu. Per quanto riguarda la backcover posteriore, in particolare, sappiamo che dovremmo trovare una zona circolare (in stile Motorola e Nokia) dove verranno collocate quattro fotocamere posteriori. Le prestazioni poi non sono messe in discussione, dato che avremo il SoC Snapdragon 865 di Qualcomm.