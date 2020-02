L’intelligenza artificiale scopre un antibiotico super efficace

L’uso dell’intelligenza artificiale in campo medico sembra dare i suoi frutti. Gli scienziati del MIT hanno rivelato che la loro IA ha scoperto un composto antibiotico molto efficace, l’“halicin“(dal nome HAL 9000 del 2001). Hanno scoperto che questo composto non solo può uccidere varie forme di batteri resistenti, ma lo fa anche in un nuovo modo. Laddove ci sono antibiotici un po’ troppo “lievi”, l’halicin interviene cancellando i batteri. Il composto distrugge la capacità dei batteri di mantenere il gradiente elettrochimico necessario per produrre molecole che immagazzinano energia.

Intelligenza Artificiale: l’allicina sembrerebbe funzionare in maniera efficace

Il team è stato in grado di sviluppare un sistema in grado di trovare delle strutture molecolari in grado di uccidere i batteri in modo più efficace rispetto a come succedeva in passato. A differenza dei metodi precedenti, le reti neurali apprendono automaticamente le rappresentazioni delle molecole, mappandole in vettori continui che aiutano a prevederne il comportamento. I ricercatori hanno testato la loro IA su 2.500 molecole che includevano sia 1.700 farmaci consolidati che 800 prodotti naturali. Quando è stata incaricata di esaminare una libreria di 6.000 composti, l’IA ha scoperto che l’halicin sarebbe altamente efficace.