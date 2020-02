Il tre Aprile di quest’anno è sempre più vicino e tale data è molto importante per tutti i fan della serie televisiva La Casa di Carta. Pensata inizialmente come una mini-serie televisiva, oggi ha conquistato utenti provenienti da qualsiasi parte del mondo.

Oggi la serie televisiva spagnola è disponibile sulla piattaforma di streaming online Netflix vantando tre stagioni. Le prime due raccontano la sfida unica nel suo genere di un uomo chiamato Il Professore nel rapinare la banca più importante di Spagna e la terza stagione racconta come Il Professore e i suoi colleghi riescono a rubare l’oro della banca di Spagna. Purtroppo, però, la stagione si è rivelata negativa per diversi personaggi della serie televisiva spagnola suscitando diversi dubbi ai spettatori. Fortunatamente sono in arrivo i nuovi episodi della quarta stagione in esclusiva e in anteprima sulla piattaforma streaming Netflix. Ecco tutti i dettagli.

La Casa di Carta 4 in arrivo su Netflix: ecco quali sono i nuovi episodi in arrivo

Il 3 Aprile di quest’anno gli utenti hanno finalmente la possibilità di togliersi ogni dubbio visto l’uscita di questa e tanto attesa quarta stagione. Potrebbe essere una stagione molto importante e a confermarlo sono le parole dell’attrice Alba Flores che interpreta il personaggio di Nairobi. La giovane attrice ha comunicato che sarà una stagione piena di colpi di scena anche per quanto riguarda il suo personaggio.

Giustamente non ci sono altre informazioni visto che lo sviluppatore della serie televisiva spagnola, Alex Pina, ha deciso di lasciare un po’ di suspense.