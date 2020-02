Nonostante l’effetto sorpresa sia da tempo svanito, Iliad continua ad attirare una fascia di pubblico sempre maggiore. Forse anche della vantaggiosa promozione Giga 50, gli utenti del gestore francese continuano ad aumentare in maniera quasi esponenziale. Basta considerare che a breve, il provider festeggerà i cinque milioni di SIM attivate.

Iliad, la soluzione fai da te ai problemi per internet

Anche se i clienti crescono, Iliad deve ancora far fronte ad alcuni problemi relativi ai servizi. A differenza di altri operatori più rodati, la compagnia transalpina non è ancora in grado di garantire copertura totale ai suoi abbonati. La conseguenza di tutto ciò si riversa in un’affidabilità non sempre tale.

Sul suolo nazionale, sono ancora molte le macroaree in cui le reti di Iliad non sono ancora accessibili al pubblico. I tecnici sono però tranquilli, anche perché a partire dei prossimi mesi dovrebbero entrare a regime le prime infrastrutture di proprietà.

In attesa di sviluppi in questo senso, però, gli utenti possono sfruttare esclusivamente il trucco fai da te che vi abbiamo mostrato anche in precedenza: il passaggio delle reti da 4G a 3G.

Questo piccolo stratagemma, come dimostrato dalle esperienze dirette degli stessi utenti, è in grado di risolvere i piccoli problemi relativi alla rete internet. Con il 3G, infatti, al netto di minori prestazioni, ci si assicura maggiore stabilità in termini di connessione.

Il passaggio a 3G è utile soltanto per problemi di linea estemporanei. In presenza di evidenze maggiori, la soluzione è contattare l’assistenza sul sito dell’operatore.