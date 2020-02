Huawei: ufficiali MatePad Pro e MateBook X Pro, specifiche e prezzi

Huawei ha ufficializzato il nuovo MatePad Pro, accompagnandolo con la nuova serie MateBook. Il nuovo tablet cinese avrà alla base la connettività 5G mentre la versione X Pro della serie MateBook andrà a basarsi su un processore Intel Core.

Huawei MatePad Pro

MatePad Pro risulta estremamente ben rifinito nelle sue linee estetiche. Il rapporto tra schermo e scossa risulta pari al 90%, con uno spazio dunque molto minimo riservato ai bordi. La presenza del foro per implementare le fotocamere riesce a favorire proprio quest’aspetto.

Molte inoltre sono le feature presenti grazie ad un hardware potente capeggiato dal nuovo Kirin 990 e dalla EMUI 10 che permette soluzioni come la Multi-Screen collaborazione, il Multi-Window o magari tutte le possibilità legate alla M-Pencil o alla Smart Magnetic Keyboard. Proprio la tanto vociferata penna risulta uno degli aspetti più interessanti visti i suoi 4.096 livelli di sensibilità alla pressione o magari il supporto per l’inclinazione. Le colorazioni saranno disponibili in Forest Green e Orange con rifiniture Pearl White, Midnight Grey in fibra di vetro o vegan.

I prezzi sono i seguenti per tablet, penna e keyboard:

6 o 128GB WiFi: 549,90 euro

M-Pencil: 99,90 euro

Keyboard: 129,90 euro

Specifiche

Dimensioni: 246x159x7,2mm

246x159x7,2mm OS: EUI 10.0.1, Android 10

EUI 10.0.1, Android 10 display: IPS 10,8″ con risoluzione 2560×1600, 280ppi, DCI-P3, 540nit, contrasto 1500:1

IPS 10,8″ con risoluzione 2560×1600, 280ppi, DCI-P3, 540nit, contrasto 1500:1 chipset: Kirin 990 ed NPU Da Vinci

Kirin 990 ed NPU Da Vinci RAM: 6 o 8GB tipo LPDDR4x

6 o 8GB tipo LPDDR4x memoria interna: 128/256/512GB UFS 3.0, espandibile fino a 256GB

128/256/512GB UFS 3.0, espandibile fino a 256GB connettività: connettività 5G (opzionale), WiFi 802.11ac dual band, Bluetooth 5.1, USB-C, jack da 3,5mm

connettività 5G (opzionale), WiFi 802.11ac dual band, Bluetooth 5.1, USB-C, jack da 3,5mm audio: 4 speaker, 5 microfoni, tuning Harman Kardon

4 speaker, 5 microfoni, tuning Harman Kardon batteria: 7.250mAh con SuperCharge 40W, supporto a reverse charging

7.250mAh con SuperCharge 40W, supporto a reverse charging fotocamera anteriore: 8MP AF

8MP AF fotocamera posteriore: 13MP AF

MateBook X Pro

La celebre serie di casa Huawei si rinnova ufficialmente con il nuovo modello X Pro ufficiale in Europa. Si tratta del primo portatile full View della casa che presenta bordi ridotti in favore di un rapporto schermo-scocca pari al 91%.

Il display in 3:2 fuso alla finitura sabbia rende il tutto un perfetto connubio tra potenza ed eleganza. Ecco infatti i processori della gamma Intel Core di decima generazione con GPU NVIDIA GeForce MX250. Gaming ed editing video saranno dunque favoriti al massimo. Infine arriva il raffreddamento intelligente grazie alle due ventole Shark Fin Fans 2.0, atte alla dispersione del calore.

I prezzi sono i seguenti e variano in base alla configurazione:

i5/16GB/512GB/UMA/Touchscreen: 1.499 euro

i5/16GB/512GB/MX250/Touchscreen: 1.699 euro

i7/16GB/1TB/MX250/Touchscreen: 1.999 euro

Specifiche