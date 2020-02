Durante una conferenza stampa in diretta streaming tenutasi oggi 24 Febbraio, HONOR, marchio di dispositivi elettronici appartenente a Huawei, ha presentato la sua nuova gamma di smartphone e accessori smart per inserirsi ancora meglio sul mercato dell’Internet delle Cose (Internet of Things, detto solitamente IoT). Ve ne presentiamo alcuni.

Smart watch, auricolari smart e PC. Ecco quali sono i nuovi dispositivi smart presentati da HONOR

HONOR MagicBook 14/15

Partendo dalla linea dei Personal Computer, vi presentiamo questa serie di nuovi modelli di PC che per la prima volta vengono resi disponibili a un pubblico globale.

HONOR MagicBook 14 e 15 dispongono di una batteria della durata di 10 ore e di un caricabatterie compatto di tipo C a ricarica rapida (65W). Possiedono un display FullView con un elevato rapporto schermo/corpo, nonché una qualità migliorata della grafica e delle prestazioni ultra-veloci. È possibile oltretutto interconnettere smartphone HONOR e PC tra loro. Entrambi i modelli possiedono la webcam a scomparsa, che si trova al di sotto del pulsante della fotocamera, anche per ragioni di salvaguardia della privacy e possiede un pulsante per le impronte digitali. Con una memoria di 265 GB, saranno disponibili in due colori: Space Gray e Mystic Silver al prezzo di 599 euro.

HONOR MagicWatch 2

Il Magicwatch 2 sarà disponibile in due misure diverse: 46 e 42 mm. Munito di cinturino EasyFit, disponibile in diversi materiali tra cui pelle italiana e fluoroelastomero (ipoallergenico ed ecocompatibile) in una gamma di 8 colori diversi. I vari modelli e colori saranno disponibili a partire da Aprile ad un prezzo di circa 35,90 euro. Per le donne inoltre, sarà disponibile l’applicazione Female Cycle Tracker, per monitorare il proprio ciclo mestruale personalizzandolo a modo proprio. Stessa cosa vale per coloro che fanno fitness e potranno usufruire del monitor migliorato della SpO2.

HONOR Magic Earbuds

I nuovi auricolari smart facilmente utilizzabili a loro volta durante l’allenamento fitness. Dotati di triplo microfono e di una capacità della cancellazione del rumore che incrementa la qualità delle chiamate, nonché di un driver da 10 mm al fine di avere un’alta qualità dei bassi pensata per gli appassionati di musica. I due colori disponibili sono Pearl White e Robin Egg Blue e verranno lanciati sul mercato ad Aprile al prezzo di 129 euro.