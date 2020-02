Capitolo 2 e Stagione 2 sono le parole di riconoscimento dei players di Fortnite, uno dei videogame più amato negli ultimi tempi. I players continuano ad amare questo videogame grazie alle incredibili novità introdotte da Epic Games in modo da non presentare il classico gioco monotono che in un secondo momento stanca e viene accantonato agli altri.

Questo 2020, infatti, gli utenti hanno apprezzato notevolmente eventi e novità introdotte dal team di sviluppo, ma fortunatamente le sorprese non finiscono ancora. Arrivano delle nuove skin e delle nuove sfide anche questa volta. Svelati tutti i dettagli nel paragrafo successivo.

Fortnite arrivano delle nuove sfide per i players: ecco quali sono

Gli sviluppatori di Epic Games hanno comunicato recentemente le novità introdotte in Fortnite come per esempio la nuova Skin segreta del Pass Battaglia del Capitolo 2, quella di Deadpool. I players non possono ottenerla immediatamente, ma soltanto dopo aver completato le sfide settimanali.

Alcuni dataminer e leaker hanno scovato alcune delle battaglie della prima settimana, e quelle già disponibili richiedono di trovare la lettera di Deadpool ad Epic Games. Le sfide di Deadpool della prossima settimana, invece, richiedono di trovare i cartoni di latte dell’eroe su Fortnite e i chimichangas nel Quartier Generale.

I players sembrano apprezzare notevolmente queste sfide e questa nuova skin di Deadpool visto i riscontri positivi in rete. Purtroppo, però, non si conoscono altri dettagli perché gli sviluppatori hanno deciso di non rivelare molto per non rovinare tutta la sorpressa. Nei prossimi giorni, però, potrebbero essere comunicate altre informazioni a riguardo.