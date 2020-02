Hai mai desiderato di poter trasmettere in streaming i tuoi giochi Android sulla tua piattaforma di social media preferita? Bene, Facebook ci ha pensato e sta lavorando a una nuova funzionalità che ti consentirà di riprodurre in streaming e giocare sulla loro piattaforma senza dover installare nient’altro o avere una “configurazione speciale”.

La nota ricercatrice e tipster di app, Jane Manchun Wong, ha pubblicato su Twitter che Facebook sta già lavorando per consentire agli utenti di trasmettere in streaming giochi Android sulla piattaforma. Sembra che sia ancora nelle prime fasi poiché non abbiamo ancora molte informazioni al riguardo, tranne per gli screenshot che ha pubblicato.

Facebook vuole diventare una piattaforma streaming

Esistono siti come Mixer e Twitch in cui è già possibile eseguire lo streaming di giochi. Ma se lo streaming di Facebook per i giochi Android diventa realtà, non è necessario installare un’app diversa. Probabilmente hai già installato Facebook, quindi sarà più conveniente per te se vuoi streammare giochi sulla piattaforma. Facebook Gaming ha già un certo streaming di videogame attivo, quindi questa non è una novità.

Mentre la maggior parte dei dispositivi sarà in grado di supportarlo, i dispositivi più vecchi potrebbero avere difficoltà a eseguirli soprattutto se hanno software obsoleti. Anche i giochi indie meno “impegnativi” potrebbero non funzionare altrettanto bene se hai laptop, computer o tablet più vecchi, quindi non aspettarti di poter giocare a qualsiasi titolo Android.

Vediamo se la società rilascerà presto notizie sulla nuova funzionalità. Probabilmente sentiremo presto di nuovo Wong se sarà in grado di scoprire altre notizie nascoste su questo.