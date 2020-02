La nuova versione di una delle interfacce grafiche più utilizzate al mondo, quale è la EMUI 10, sta per arrivare sul mercato italiano, a breve tantissimi smartphone Huawei e Honor si aggiorneranno portando con sé innumerevoli novità da tenere assolutamente in considerazione.

Quasi sicuramente, a meno che non siate in possesso di un dispositivo brandizzato (per il quale dovrete attendere il rilascio dell’update da parte dell’operatore telefonico), si assisterà in concomitanza al rilascio di Android 10, l’attesissimo nuovo sistema operativo di casa Google, sebbene comunque gli sviluppatori abbiano già ricevuto Android 11. Ma quali sono a conti fatti i dispositivi pronti ad aggiornarsi?

EMUI 10: ecco gli smartphone Huawei e Honor in aggiornamento

Huawei Mate : tutte le versioni delle serie 10, 20 e 30.

: tutte le versioni delle serie 10, 20 e 30. Huawei P : tutte le versioni delle serie 20 e 30.

: tutte le versioni delle serie 20 e 30. Huawei Nova: inclusi Nova 5T, 5, 4, 4e, 5i, 5i Pro e 5Z.

Nova: inclusi Nova 5T, 5, 4, 4e, 5i, 5i Pro e 5Z. Huawei Enjoy 10S.

Enjoy 10S. Huawei P Smart: nelle versioni 2019, Plus 2019, Pro e Z.

Honor: tutte le versioni 10 e 20.

Honor 9X e l’ormai imminente 9X Pro.

Tutti i dispositivi riceveranno l’aggiornamento via OTA, ovvero verrà scaricato in automatico dalla rete, quando sarà ovviamente pronto per il modello in questione (non ci è dato modo di sapere l’esatto momento in cui verrà rilasciato). Nel frattempo si è molto parlato anche della possibilità di arrivare alla EMUI 11, in questo caso l’ipotesi più accreditata è quella di assistere ad un rilascio graduale a partire proprio dai top di gamma in arrivo nei prossimi giorni/mesi, come ad esempio Huawei P40 e P40 Pro, passando per i nuovi Mate 40, Honor 9X Pro e così via.