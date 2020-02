Pochi vorranno imbracciare di nuovo il volante della propria auto Diesel dopo la scoperta delle 5 novità distintive dei nuovi sistemi EV del futuro. Il segmento della viabilità eco sostenibile delle quattro ruote motiva una forte spinta al passaggio verso l’auto elettrica per milioni di clienti anche in Italia, dove si scoprono soluzioni davvero innovative e convenienti sotto molti punti di vista. Vediamone alcuni.

Diesel abbattuto dalla nuova auto elettrica in 5 punti

Una nuova auto elettrica costa cara rispetto ad una corrispettiva controparte Diesel di eguale performance Non c’è dubbio che il costo delle batterie incida sul prezzo di vendita finale. Ad ogni modo la spesa si può sempre ammortizzare approfittando degli incentivi attualmente elargiti sotto forma di ecobonus, bonus rottamazione e sconti regionali. Il prezzo può scendere anche di 10.000 euro rispetto al listino originale.

Oltre questo si rientra a costo zero per quel che riguarda il processo di ricarica. Cosa che avviene in presenza di un impianto domestico indipendente per l’energia elettrica. Una soluzione del genere potrebbe essere consegnata ai possessori di pannelli solari. Ad ogni modo, anche in strada, il prezzo per KWh è modesto.

Sempre per la ricarica si parla di “distributori di elettroni”, ovvero di stazioni che offrono una presa di ricarica idonea per alimentare le batterie del nostro veicolo. Ogni giorno sono in crescita ed offrono il vantaggio di ricariche veloci grazie a sistemi con il SuperCharger di Tesla fino a 150 KWh.

Per le emissioni di CO2, inoltre, si sta optando per l’uso di fonti rinnovabili in fabbrica in fase di produzione delle celle che compongono il pacco batteria. Al momento i resoconti pendono a favore delle emissioni Diesel ma ben presto le cose cambieranno di netto.

In ultimo ma non meno importante l’indipendenza alla stazione per il rifornimento automatico garantito, al contrario di soluzioni come Metano e GPL, senza l’ausilio di un operatore specializzato.

Molte persone hanno già scelto l’elettrico anche in virtù dei nuovi sistemi a lunga autonomia. Perché non farlo adesso? Spazio ai commenti.