Xiaomi è nota per rilasciare vari dispositivi mobile di diverse fasce di mercato ogni anno. Per quanto riguarda i device top-di-gamma, la società progetta sempre due o tre smartphone ogni anno e uno di questi è la serie Mix. La società ha già rilasciato la serie Xiaomi Mi 10 e recentemente Il direttore generale di Redmi, Liu Weibing, ha confermato l’arrivo di Redmi K30 Pro.

Tuttavia, sembra che quest’ultimo non sarà un passo avanti alla serie Xiaomi Mi 10 e ciò potrebbe significare che dobbiamo aspettarci un’ulteriore device top-di-gamma. Esso potrebbe essere il Mi Mix 4, anche se non ci sono molti dettagli riguardo questo device.

Xiaomi MI MIX 4, ancora nessuna conferma ufficiale

Oggi, presso la Xiaomi Community, un utente ha risposto sul forum con uno strano dettaglio. La sua risposta su Weibo mostra che stava scrivendo dallo Xiaomi Mi MIX 4. Dato che questo smartphone non è stato rilasciato, ha sollevato molta curiosità nella Mi Community. Molte cose sono possibili nel mondo digitale, ma non sappiamo se questo utente stia veramente commentando da un MIX 4. È possibile che l’utente abbia trovato un modo per far sì che il suo commento riflettesse quello che voleva.

Si sa ancora poco di questo dispositivo. Secondo il database GeekBench 5, il Mi MIX 4 ha un punteggio single-core di 728 e un punteggio multi-core di 2776. L’unità su GeekBench utilizza 6 GB di RAM e funziona su Android 9 Pie. Guardando i punteggi, il device è sostanzialmente lo stesso del Mi 9 (single-core 735 – multi-core 2658). Questo fa supporre che MIX 4 possa usare il chip Snapdragon 855 proprio come Mi 9.

Dal debutto del Mi MIX Alpha circolano in rete voci riguardanti un nuovo modello. In realtà, ci sono state molte conferme, smentite e allusioni fino alla comparsa di questo smartphone sul sito ufficiale di JD.com. Ora non dubitiamo dell’esistenza dello Xiaomi Mi Mix 4 (4G e 5G). Tuttavia, c’è ancora molto da sapere su questo smartphone.