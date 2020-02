Come abbiamo potuto constatare già nelle ultime settimane, il 2020 sarà di fatto un anno ricco di novità tecnologiche. In seguito all’arrivo del 5G sulla penisola Italiana, infatti, un’altra importante novità è pronta a sbarcare nelle case degli Italiani. A partire dai prossimi mesi verrà attivata in tutto il paese la prima rete WiFi gratuita aperta al pubblico. Nata da un progetto del Ministero per lo Sviluppo e l’Economia in collaborazione con l’Agenzia per l’Italia Digitale, la nuova rete ha l’obbiettivo di offrire ad oltre 60 milioni di cittadini una rete veloce che permetta a tutti di connettersi al mondo del web senza dover obbligatoriamente stipulare un contratto con i principali provider telefonici Italiani, come Tim, Wind, Tre, Vodafone e Iliad. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

Arriva in Italia il WiFi Gratuito: ecco tutti i dettagli del progetto

Soprannominato “Piazza WiFi Italia”, il progetto del Governo Italiano è già attivo in ben 2726 comuni all’interno dei quali decine di Hotspot sparsi per le strade permettono a chiunque di collegarsi in maniera gratuita al mondo del web. Secondo quanto riportato dal sito ufficiale, però, a quanto pare sono in corso i lavori per raggiungere oltre 7500 comuni entro la fine del prossimo anno. Consultando la mappa ufficiale disponibile sulla piattaforma del progetto, quindi, si può consultare in tempo reale lo stato di avanzamento della rete.

Per poter collegarsi alla rete WiFi gratuita, però, bisognerà effettuare dei semplici passaggi: