Le persone che rinunciano alla propria immagine profilo su WhatsApp sono davvero poche. Da qualche mese, oramai, la piattaforma di messaggistica istantanea può essere vista come un vero e proprio social, sulla falsariga di Facebook o di Instagram.

WhatsApp, le immagini di copertina possono portare a questo pericolo

La foro profilo, se utilizzata nella maniera sbagliata, può trasformarsi in una sorta di boomerang. Un utilizzo poco accorto della propria immagine di copertina può portare a non poche noie per gli utenti e per la loro sicurezza in rete.

I numeri in mano agli sviluppatori sono davvero emblematici. Solo negli scorsi mesi sono aumentati in maniera quasi esponenziale i profili fasulli. Al tempo stesso sempre più persone hanno subito un furto della loro identità virtuale. Sia nell’uno che nell’altro caso è possibile trovare un collegamento diretto con la poca attenzione rivolta all’immagine del profilo.

Come abbiamo sottolineato anche in precedenti articoli, le regole di WhatsApp noi aiutano certo gli utenti. L’esempio di Instagram è molto lontano da WhatsApp: a differenza del social, infatti, sulla chat ognuno può visualizzare a schermo intero l’immagine del profilo di altri contatti un rubrica. Da qui, scattare uno screenshot è davvero elementare.

Difendere la propria identità è però possibile. In primo luogo, basta impostare la visione della foto profilo ai soli contatti in rubrica. In alternativa c’è la via drastica: nascondere l’immagine ad ogni persona su WhatsApp. Sia nell’uno che nell’altro caso ci saranno maggiori garanzie nei confronti di tutti quei malintenzionati che speculano sulla chat.