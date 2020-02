Il tuo gruppo Whatsapp potrebbe non essere così “privato” come credi. La giornalista di DW Jordan Wildon ha avuto modo di notare che Google sta indicizzando alcuni inviti ad entrare in gruppi WhatsApp. Così facendo, ti potresti trovare all’improvviso in gruppi privati, i quali diventerebbero di fatto pubblici. Molti di questi gruppi sono alquanto innocui, ma ce ne sono altri che contengono dati realmente sensibili. Motherboard ha scoperto un gruppo apparentemente rivolto a organizzazioni non governative accreditate dall’ONU dove era possibile vedere l’elenco di tutti e 48 i partecipanti, compresi i loro numeri di telefono.

Whatsapp: le chat possono rimanere private, a patto che i partecipanti del gruppo siano attenti

Le persone che vogliono mantenere i collegamenti privati ​​non dovrebbero condividerli su siti raggiungibili pubblicamente. Google ha rifiutato di fornire commenti sul discorso, ma Danny Sullivan, il collegamento pubblico dell’azienda per la ricerca, ha twittato che “I motori di ricerca come Google e altri elencano le pagine del Web aperto. Ecco cosa sta succedendo qui. Non è diverso da qualsiasi caso in cui un sito consente agli URL di essere elencati pubblicamente“. Ha incluso un link alle indicazioni nel Centro assistenza di Google per impedire che i contenuti vengano inclusi nei risultati di ricerca.

Ciò dovrebbe significare che è possibile mantenere veramente chiuse le chat private. Basta chiedere ai membri di evitare di condividere gli inviti in spazi pubblici. Il problema, ovviamente, è che basta un solo partecipante del gruppo distratto per rendere pubblico un collegamento. Gli utenti potrebbero non capire sempre quando la condivisione di un collegamento fa sì che questo diventi visibile nei motori di ricerca.

WhatsaApp negli ultimi mesi ha avuto una buona dose di problemi legati alla sicurezza. Secondo quanto è stato riferito, nel 2018 è stato effettuato tramite un messaggio WhatsApp infetto da malware, un presunto hacking dell’Arabia Saudita nel telefono del CEO di Amazon Jeff Bezos. Lo scorso maggio, a causa di una vulnerabilità scoperta nell’app, degli spyware hanno infettato vari telefoni Android e iOS tramite una telefonata.