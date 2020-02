Il volantino Euronics chiamato “Facciamo a Metà”, visto nelle scorse settimane su tutto il territorio nazionale, continua presso i punti vendita di proprietà del socio Tufano fino al 3 marzo 2020. Gli utenti si ritrovano con la possibilità di risparmiare moltissimo, avendo comunque un’ampia scelta tra i prodotti attualmente disponibili sul mercato.

Il leitmotiv della campagna promozionale disponibile solo ed esclusivamente in determinati punti vendita, non si discosta da quanto abbiamo apprezzato in precedenza. Coloro che acquisteranno potranno prima di tutto usufruire del Tasso Zero, ovvero della possibilità di richiedere un prestito senza interessi, da ripagare in 20 mensilità addebitate in automatico sul conto corrente a partire da quest’estate.

Volantino Euronics: con Facciamo a Metà gli utenti riescono a spendere poco

Per entrare nel meccanismo, l’utente non deve seguire un iter particolare, ma dovrà semplicemente scegliere una coppia di prodotti, con singolo elemento di costo superiore ai 499 euro. Fatto questo, la strada apparirà essere tutta completamente in discesa, la riduzione verrà applicata all’istante sullo scontrino stesso, non sarà necessario tornare una seconda volta in negozio.

Per avere un’idea della potenzialità del volantino Euronics, facciamo un piccolo esempio: immaginiamo di aver scelto un televisore da 700 euro ed uno smartphone da 300 euro, per un totale di 1000 euro; lo sconto verrà applicato sul meno caro della coppia, di conseguenza si pagheranno 850 euro, in quanto lo smartphone verrà passato a 150 euro al posto di 300.