Il volantino Esselunga attualmente attivo in tutti i punti vendita sparsi per il territorio risulta essere tra i migliori di quelli effettivamente in circolazione, proprio perché al suo interno riesce ad offrire la possibilità di scoprire alcuni prezzi bassissimi tra cui gli utenti potranno effettivamente scegliere per risparmiare sull’acquisto di uno smartphone marchiato Huawei o Samsung.

Nell’ultimo periodo le campagne promozionali Esselunga stanno diventando una vera e propria garanzia di successo, mentre è ancora attiva l’offerta tech sul dispositivo anti-abbandono, nei negozi troviamo anche un altro volantino tramite il quale è possibile acquistare interessanti modelli mobile.

Volantino Esselunga: il Carnevale 2020 si apre nel migliore dei modi

Fino al 4 marzo 2020, in tutti i punti vendita sparsi per il territorio nazionale gli utenti potranno scegliere tra Huawei P30 Lite o Samsung Galaxy A20e.

Il primo modello, sebbene comunque sia recentemente stata lanciata la new edition, presenta ancora caratteristiche tecniche di altissimo livello, e forse è proprio da preferire all’edizione del 2020. Con un prezzo finale di soli 229 euro, infatti, si potranno raggiungere 3340 mAh di batteria, passando per un processore octa-core, un sistema operativo Android 9, una tripla fotocamera posteriore, 128GB di memoria interna, display da 6.15 pollici e tanto altro ancora.

Il dispositivo di casa Samsung è invece molto più economico, parliamo a conti fatti di 139 euro, di conseguenza ci ritroviamo di fronte a prestazioni e caratteristiche tecniche leggermente inferiori alle precedenti. Maggiori informazioni sono disponibili nei punti vendita in Italia.