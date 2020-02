Il volantino Trony prova a ricatturare l’interesse dei consumatori italiani lanciando una speciale campagna promozionale su tutto il territorio nazionale, ecco spuntare appunto, fino al 1 marzo 2020, il cosiddetto Sconto IVA, la perfetta occasione per acquistare praticamente ciò che si desidera, risparmiando moltissimo.

Come se non bastasse, per rendere la soluzione ancora più accattivante, l’azienda ha giustamente pensato di inserire anche il cosiddetto Tasso Zero, ovvero il finanziamento senza interessi tramite il quale il consumatore può pagare quanto dovuto in comode rate fisse mensili (addebitate in automatico direttamente sul conto corrente bancario). Per ottenerlo sarà necessario prima di tutto spendere almeno 199 euro, e poi consegnare le buste paga dei mesi precedenti per la valutazione d’affidabilità creditizia.

Volantino Trony: con il Tasso Zero il risparmio è unico

La riduzione, essendo uno sconto IVA, non sarà però pari al valore effettivo dell’IVA (il 22%), ma come sempre accade in situazioni di questo tipo, corrisponderà esattamente al cosiddetto scorporo dell’IVA, ovvero uno sconto del 18,03% rispetto al valore di listino.

A differenza di altre soluzioni, tuttavia, non sono presenti limitazioni alle categorie merceologiche effettivamente coinvolte, ciò sta a significare che si potrà davvero acquistare praticamente ciò che si vuole, riuscendo nel contempo a risparmiare un notevole quantitativo di denaro. Tenete presente, infine, che se in precedenza avevate osservato un modello di interesse ad un prezzo ridotto, ora lo ritroverete al valore di listino.

Tutti i dettagli sono disponibili qui sotto.