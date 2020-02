Come vi abbiamo riportato anche nel corso delle precedenti settimane, sia in casa Wind che in casa Vodafone durante queste prime battute del nuovo anno ci sono stati rincari in bolletta. Proprio sullo scadere del mese di Febbraio, anche TIM provvederà a modificare alcuni suoi costi.

TIM, aumentano i costi per la gestione della propria SIM

A differenza delle operazioni commerciali di Wind e di Vodafone, la compagnia nazionale ha deciso di non rimodulare i costi per quanto concerne la telefonia fissa. I tecnici hanno quindi spostato la loro mira sui prezzi della telefonia mobile.

A partire dal prossimo 26 Febbraio è previsto un aumenti di 1,99 euro euro al mese. L’aumento graverà soltanto su quei clienti con piano mobile che non hanno ancora provveduto all’attivazione di ricaricabile e che si basano sull’utilizzo delle cosiddette tariffe a consumo.

A conti fatti, quindi, la rimodulazione promossa da TIM non sarà caratterizzate per la maggior parte dei suoi abbonati. Con una spesa fissa di 1,99 euro, l’operatore vuole esortare il sui pubblico all’attivazione di una semplice ricaricabile. I clienti che risultano interessati da questo provvedimento hanno ricevuto già un avviso attraverso un SMS informativo.

In vista del proseguo dell’anno, TIM ha ulteriori sorprese amare per gli abbonati. Dopo questa rimodulazione invernale, l’obiettivo sarà spostato al prossimo mese di giugno, quando diventerà operativo un già annunciato aumento dei prezzi per le offerte Ten Go e SuperGiga 20.

Allo stato attuale, e questa può essere una buona notizia, non risultano esserci rimodulazioni per gli abbonati con un piano di telefonia fissa.