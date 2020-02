Suburra sta per fare ritorno su Netflix con una spettacolare terza stagione che ci terrà con gli occhi incollati ai display dei nostri televisori. Le appassionanti avvicendamenti della malavita capitolina tornano a fare breccia all’interno della piattaforma in streaming più amata dal pubblico. Oltre 125 milioni di abbonati sono con il nodo alla gola per l’arrivo di importanti novità preannunciate già a partire dallo scorso 2 Aprile 2019 ed ora arricchite con dettagli inediti.

Suburra 3: pronta la nuova serie su Netflix con i fan già impazziti

Suburra 2 non è stata l’ultima stagione. Orde di fan si sono precipitati online per esprimere tutto il loro disappunto alla notizia dello shutdown della serie. Per fortuna il Big della online TV ha deciso di investire nella realizzazione di nuove riprese e ci si appresta a godere di intensi momenti di suspense in compagnia dei protagonisti più amati e più in vista della produzione.

Le proteste sono state quindi interrotte dalla notizia di questo nuovo seguito. Da precisare che sarà l’ultimo capitolo di questa intensa storia. Tante le informazioni da scoprire per un avvincente criminal.

Nonostante il riserbo sulla divulgazione delle info salienti sappiamo che si tratterà chiaramente di un continuum della story line avviata lo scorso anno. Nel cast d’eccezione troveremo ancora personaggi del calibro di Alessandro Borghi, Giacomo Ferrara, Eduardo Valdarnini, Claudia Gerini e Filippo Nigro e Francesco Acquaroli nei panni di Aureliano, Alberto Spadino, Lele, Sara, Amedeo e Samurai. Non mancheranno ulteriori figure inedite di particolare rilievo che si aggiungeranno nel corso dei nuovi episodi.

Le riprese pare siano ormai agli sgoccioli visto che questo autunno inizieranno le trasmissioni tramite il canale Netflix sul web. La messa in onda è attesa entro fine anno con l’annuncio ufficiale presumibilmente in arrivo entro la fine dell’estate 2020. Seguiteci per ulteriori dettagli.