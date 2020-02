Dopo i primi comunicati stampa di presentazione da parte della società Mass Response Gmbh, Spusu si appresta a lanciare le sue tariffe vantaggiose per tutti i clienti non solo sul piano della competitività, quanto sull’attenzione al cliente.

Spusu: l’operatore MVNO che sfida Tim e Vodafone su rete Wind Tre

Un’interessante novità offerta da Spusu é rappresentata dalla possibilità di poter cumulare i giga della propria offerta da sfruttare con le soglie dati del mese successivo, cosa che in Italia ha lanciato con successo H3G. Oggi come oggi, avere un servizio di giga bank si sta rivelando un’esigenza davvero determinante, e l’operatore austriaco potrebbe fare centro con questa opzione.

Come ormai sappiamo il lancio di Spusu avverrà entro il primo trimestre del 2020. Una tempistica concreta avvalorata sia da TIM che da PosteMobile, le quali stanno prevedendo tra le opzioni di port-in anche il nome Spusu o Mass Response, segno che l’operatore austriaco fa già paura.

La società Mass Response Gmbh che controlla Spusu ha ricevuto dal MISE il Mobile Network Code 56, così che il seriale delle SIM inizierà con 893956 e avrà una numerazione che inizia con 3780. L’operatore virtuale si appoggerà come previsto alla rete Wind Tre sia in 4G che in futuro in 5G sulla scorta di quanto già fatto in terra d’Austria.