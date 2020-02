Notizie delle ultime ore hanno confermato che il colosso Sony presenterà in diretta streaming sul proprio canale YouTube, domani lunedì 24 febbraio 2020 il nuovo smartphone della gamma Xperia.

Vi ricordo che lo smartphone in questione doveva essere presentato durante il Mobile World Congress di Barcellona. Ora l’appuntamento, dato che il congresso è stato annullato per la paura del coronavirus, si terrà online. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Sony Xperia verrà presentato in diretta YouTube domani 24 febbraio 2020

Finalmente il colosso ha deciso di rompere gli indugi e annunciare che il nuovo Xperia sarà presentato in diretta streaming sulla piattaforma YouTube, domani lunedì 24 febbraio 2020. L’ultima indiscrezione riguarda l’Xperia 5 Plus, ovvero una variante dell’Xperia 5. Lo smartphone è passato agli onori della cronaca all’inizio dell’anno, seguito successivamente dalla diffusione delle immagini e del video rendering.

Rispetto al suo predecessore, come abbiamo anticipato anche qualche settimana fa, la variante Plus di Xperia 5, dovrebbe avere uno schermo più grande ed un comparto fotografico che comprende un sensore ToF. Le caratteristiche tecniche apparse fino ad ora vedono uno schermo OLED da circa 6.6 pollici, una tripla fotocamera posteriore e una fotocamera anteriore da 8 megapixel.

Quasi sicuramente vedremo la presenza del lettore di impronte digitali posizionato sul bordo laterale e un doppio altoparlante frontale. Il jack audio da 3.5 mm non mancherà e sarà posizionato sul bordo superiore. Al momento non sappiamo con precisione quanti dispositivi ha intenzione di lanciare l’azienda, anche se qualche settimana fa le voci di corridoio parlavano di ben 7 smartphone Xperia. Non ci resta che attendere domani per scoprirlo!!!!.