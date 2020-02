Esiste un forum ufficiale della Sony, creato appositamente per PlayStation, il quale ha dato la possibilità a molti utenti di confrontarsi sui problemi che possono sorgere quando si possiede una console e a risolverli insieme, o per discutere di giochi e quant’altro. Tuttavia, questo forum non rimarrà aperto ancora molto a lungo.

Ecco cosa succederà al PlayStation Forum e in quali altri modi si potrà sostituire il suo utilizzo

Come la stessa Sony ha recentemente annunciato sul suo sito, il PlayStation Forum chiuderà ormai a breve, il 27 Febbraio di quest’anno. Lo comunica agli utenti attraverso alcune righe di avviso pubblicate sul loro sito. Eccole di seguito:

A partire dal 27 febbraio il forum PlayStation.com non sarà più disponibile. Vi invitiamo a contattarci tramite PlayStation.Blog, Twitter ed Instagram.

Per l’assistenza tecnica, vi invitiamo a visitare la pagina dedicata playstation.com/help

Gli utenti di PlayStation dovranno quindi trovare un nuovo modo per comunicare e aiutarsi rispetto a prima, e naturalmente sono nate delle proteste, poiché molti sostengono che il PlayStation Blog non sia funzionale come il forum e che i social siano inadatti a questo genere di necessità. In effetti non hanno tutti i torti, se consideriamo che prima era sufficiente digitare su Google il proprio problema, mentre adesso non sarà più così veloce e automatico. Gli utenti meno polemici, si sono limitati ad accettare il fatto, scrivendo messaggi di ringraziamento per il supporto ricevuto in questi anni. Le ragioni di questa chiusura, non sono state ancora spiegate e pertanto non le conosciamo, ma senza dubbio prima o poi verranno fuori.