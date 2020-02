A conquistare gli amanti delle serie televisive è Peaky Blinders, la fiction britannica ideata e sviluppata da Steven Knight ambientata in una cittadina della Gran Bretagna, Brimingham, dopo la prima guerra mondiale. Una trama travolgente e dei personaggi particolari hanno portato la serie televisiva britannica ad un successo incredibile in pochissimo tempo.

I fan sono aumentati notevolmente dopo aver inserito la fiction nel catalogo della piattaforma di streaming online Netflix. Un successo incredibile per la piattaforma e per l’ideatore della serie tv.

Ad essere attesa, però, è la sesta stagione e sembra essere finalmente in produzione. Eccovi svelati tutti i dettagli riguardo i nuovi episodi e cosa aspettarsi.

Peaky Blinders 6 è in produzione: ecco quali sono le novità riguardo i nuovi episodi

Thomas Shelby è il personaggio principale della serie televisiva e recentemente si ritrova nella classifica dei migliori personaggi delle serie tv. L’attore recentemente è stato fotografato con il taglio di capelli tipico di Thomas Shelby, una chicca più che importante per i fan che non hanno intenzione di perdere neanche un dettaglio riguardo la nuova stagione.

Steven Knight ha recentemente annunciato la produzione della sesta stagione definendola, inoltre, “la migliore di tutte”. Ad attirare l’attenzione, però, sono anche le parole dello sceneggiatore Anthony Byrne sul personaggio di Shelby: “Deve fare una lunga partita. Deve mostrare pazienza e calma, quando gli altri vogliono reagire. Sta combattendo i suoi istanti e il suo comportamento. Questa è la cosa più pericolosa. Vuole uccidere Mosley, ma sa di non poterlo fare. Deve combatterlo in modo diverso. Mosley tira fuori il peggio di Tommy Shelby. Credo che sia qui che la scrittura di Steven Knight sia così sofisticata. Per combattere contro Mosley, Tommy finisce per combattere contro se stesso.”

Purtroppo, per quanto riguarda la data d’uscita ancora nessuna comunicazione è stata rivelata. Alcune voci da corridoio rivelano che la sesta stagione potrebbe arrivare entro la fine di quest’anno.