Le promozioni Passa a Wind di questo mese non sono poche. I nuovi clienti hanno a disposizione una vasta gamma di opzioni dai contenuti sorprendenti e dai costi molto convenienti. Ecco, ad esempio, cosa permettono di ottenere le due offerte All Inclusive più interessanti e la straordinaria tariffa Wind All Digital 40.

Le offerte Wind di questo mese continuano ad includere l’eccezionale tariffa Wind All Digital, rivolta a tutti i nuovi clienti interessati all’acquisto di una nuova SIM tramite il sito ufficiale del gestore. La promozione permette di ricevere: minuti illimitati e 40 GB di traffico dati; prevede una spesa mensile di soli 14,99 euro e può essere personalizzata dai clienti. Infatti, il gestore permette di aggiungere 200 SMS verso tutti i numeri al costo di soli 0,99 euro al mese.

Passa a Wind: attiva l’offerta All Digital 40 o una delle tariffe All Inclusive a partire da soli 6.99€ al mese!

Le tariffe Wind All Inclusive a cui facciamo riferimento, invece, sono: la All Inclusive Young Easy Pay Limited Edition e l’offerta All Inclusive 50 Flash.

La prima è dedicata a tutti i clienti di età compresa tra i 18 e i 30 anni che procedono con il pagamento della spesa mensile tramite carta di credito, conto corrente o carta conto. I clienti in questione hanno la possibilità di ricevere: minuti illimitati verso tutti i numeri, SMS illimitati verso tutti i numeri e 100 GB di traffico dati in 4.5G. La spesa mensile, in questo caso, ammonta a soli 11,99 euro.

Infine, la All Inclusive 50 Flash è l’offerta più economica del gestore ma solo i clienti che effettuano il trasferimento del numero da Iliad possono richiederne l’attivazione e ricevere ogni mese: minuti illimitati verso tutti, 100 SMS verso tutti e 50 GB di traffico dati. Il costo della tariffa ammonta a soli 6,99 euro al mese.