La passa a Vodafone in grado di riservare una piacevole sorpresa agli utenti prevede difatti la possibilità di attivare 50 giga di traffico dati ad uno dei prezzi più bassi, con la promessa inoltre di riuscire a mantenere fisso il canone mensile per un periodo di almeno 36 mesi.

L’ultima idea è proprio questa, tanti utenti sono sicuramente attratti dalle proposte di Vodafone, ma spesso non nutrono particolare fiducia nella possibilità di poter sfruttare l’offerta sempre allo stesso prezzo, in quanto si temono le classiche rimodulazioni contrattuali. Nel periodo corrente sono in distribuzione SMS, quindi parliamo di una promozione non in versione operator attack, tramite i quali viene proposta l’attivazione della Special Unlimited 7 a soli 7 euro al mese, con prezzo fisso garantito per almeno i 36 mesi successivi.

Passa a Vodafone: la promozione è molto interessante

I costi di attivazione, per i fortunati che riceveranno l’SMS informativo, corrispondono esattamente a 10 euro per la SIM ricaricabile (con 5 euro di credito già incluso), con l’aggiunta di soli 6 euro per l’attivazione della promozione in sé.

All’interno della passa a Vodafone troviamo tutti i classici contenuti a cui siamo stati abituati in passato, ecco quindi arrivare 50 giga di traffico dati alla velocità del 4.5G, passando per illimitati minuti per telefonare a chiunque e SMS infiniti da inviare ad ogni numero in Italia.

Il canone fisso è da versare direttamente tramite credito residuo, in fase di attivazione vi potrebbe essere richiesto il pagamento tramite conto corrente, ricordate non essere assolutamente obbligatorio, potrebbe essere solamente una comodità aggiuntiva, ma che non porterà alcun tipo di onero.