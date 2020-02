Le offerte Red Price, incluse nell’ultimo periodo all’interno del volantino MediaWorld, sono ormai prossime alla scadenza. Con il termine della giornata odierna, 23 febbraio 2020, tutti i prodotti verranno riportati all’originale prezzo di listino, pronti per fare spazio alle nuove promozioni in arrivo nei prossimi giorni.

Gli utenti interessati all’acquisto potranno recarsi personalmente in negozio, o sul sito ufficiale, avendo anche la possibilità di richiedere un prestito da ripagare poi in 10 o 20 mensilità a Tasso Zero addebitate direttamente sul conto corrente bancario. Per ottenerlo, è importante ricordarlo, sarà strettamente necessario superare i 199 euro di spesa, oltre a presentare le buste paga dei mesi precedenti per la valutazione d’affidabilità.

MediaWorld: le offerte sono ormai in scadenza

Con MediaWorld è comunque ancora possibile risparmiare, gli utenti riescono a mettere le mani su alcuni top di gamma al giusto prezzo finale di vendita, a partire ad esempio dal Samsung Galaxy S10 a soli 699 euro (nella versione no brand e con garanzia legale della durata di 24 mesi).

Volendo invece spendere molto meno rispetto a quanto indicato, il consiglio è di virare subito verso lo Xiaomi Redmi Note 8 Pro, uno smartphone acquistabile a soli 259 euro, ma comunque perfettamente in grado di soddisfare ogni richiesta o necessità, sia prestazionale che fotografica.

Il volantino MediaWorld ovviamente non si ferma qui, sfogliando le pagine elencate qui sotto potrete scoprire un lunghissimo elenco di prezzi bassi da cogliere immediatamente al volo. Ricordate solamente che sono in scadenza nella giornata odierna.