Spesso iOS viene giudicato un sistema operativo scelto dagli utenti perché di “tendenza”, mentre Android alimenta un’ampia varietà di prodotto provenienti da una vasta gamma di produttori. Questo rappresenta sicuramente un punto di forza per Android. Ciò è anche il motivo per il quale Android può permettersi di fare una concorrenza alla pari – se non superiore – ad Apple. Google, affinché si possa raggiungere questo obbiettivo, lascia maggiore spazio all’utente: di conseguenza i rischi aumentano. Samsung rappresenta uno di questi rischi. Le modifiche che sta apportando al sistema operativo sono davvero molteplici e questo non sta facendo entusiasmare Google.

Apple da l’opportunità di pianificare gli aggiornamenti di iOS. Gli utenti sanno grossomodo cosa possono aspettarsi. Mentre Android, purtroppo, risulta un po’ frammentario nei suoi aggiornamenti. Statisticamente agli utenti piacciono gli aggiornamenti che apportano piccole modifiche al loro sistema. Non è una cosa dannosa il fatto che Android offra una quantità di aggiornamento extra, potrebbe però portare un sostrato di confusione all’utente.

Samsung: questi cambiamenti potrebbero risultare altresì dannosi

Ma ancora peggio, questi cambiamenti repentini potrebbero anche portare a vulnerabilità della sicurezza. Sul blog sulla sicurezza di Project Zero di Google, Jann Horn e il team affermano che i tentativi esterni di rendere Android più sicuro, paradossalmente lo mettono a maggior rischio per le minacce.

Samsung Galaxy A50 ad esempio, i suoi driver personalizzati hanno creato un bug di corruzione della memoria che ha richiesto una patch successiva. Un altro esempio ironico è che Samsung ha bisogno di sprecare risorse per difendersi dagli hacker del kernel, poiché i cambiamenti sono l’unica cosa che potrebbe dare agli hacker l’accesso al kernel in primo luogo.

Gli smartphone Samsung sono sicuramente quelli più usati in assoluto. Naturalmente Google ha un interesse maggiore nel garantire che quei dispositivi siano sicuri nonostante qualsiasi intromissione del produttore. Per di più nell’ultimo periodo, agli utenti che usano cellulari Samsung sono arrivate delle notifiche anomale. Questo bug ha creato un certo scompiglio tra gli utenti, ma non era niente di cui preoccuparsi.