La nuova offerta Enel ha lasciato i clienti sbalorditi. Si tratta di una promozione mai vista prima, che potrebbe far risparmiare molto denaro alle famiglie italiane, concentrando i consumi in determinate fasce orarie.

L’azienda per la fornitura di energia elettrica ha infatti deciso di regalare (letteralmente) ben 3 ore al giorno, ogni giorno, di consumi totalmente gratuiti ai propri clienti. Nella fascia oraria scelta, dunque, non si pagherà il corrispettivo consumato.

L’offerta prende il nome di Ore Free ed è applicabile ai contatori elettronici di seconda generazione, purché non abbiano una potenza contrattuale superiore a 15 kW. È attivabile da chi stia facendo il cambio utenza da un altro fornitore, da chi stia provvedendo alla voltura per cambio di intestatario o da chi voglia attivare un contatore fino ad ora disattivato.

Enel Ore Free, l’energia gratuita quando vuoi: la nuova offerta stupisce i clienti

Grazie ad Ore Free sarà possibile scegliere 3 ore nell’arco della giornata in cui il prezzo dell’energia consumata sarà pari a zero. Le tre ore devono risultare consecutive e possono essere modificate a proprio piacimento ogni giorno, in base alle esigenze, a patto che la modifica venga effettuata entro 15 minuti dall’inizio della fascia oraria scelta.

Come gestire l’impostazione delle 3 ore? Semplicemente utilizzando l’app ufficiale Enel Energia o accedendo all’area riservata dell’utente nel sito ufficiale Enel. Per il resto della giornata, il costo della componente energia risulta fisso a 0,085 euro/kWh per i primi 12 mesi. La prima bolletta, che si scelga il formato cartaceo o digitale, verrà comunque emessa a distanza di un mese dall’attivazione dell’offerta. Le seguenti decorreranno ogni due mesi.