3 Italia è davvero maestra nel realizzare spettacolari campagne promozionali tramite le quali invogliare i consumatori ad attivare una nuova SIM ricaricabile, offrendo in cambio un prezzo bassissimo, ed allo stesso tempo contenuti al top. Le ultime proposte Play 50 Super e All-In 100 Super fanno davvero sognare molti di noi.

Tutte le proposte che andremo ad elencarvi, è importante ricordarlo, risultano essere accessibili solo ed esclusivamente dai clienti di un operatore virtuale (no Kena, ho.Mobile, Fastweb, PosteMobile e LycaMobile), pronti a richiedere la portabilità del proprio numero di telefono verso 3 Italia. I costi di attivazione potrebbero variare, ma di base restano fissi sui 10 euro per l’acquisto della SIM, nonché 0 euro per la promozione in sé.

3 Italia: le due offerte da non lasciarsi sfuggire

La Play 50 Super è sicuramente l’offerta alla portata di tutti coloro che sperano di pagare tramite il proprio credito residuo, richiede il versamento di un canone di soli 5,99 euro al mese, per godere nel contempo di 50 giga di traffico e illimitati minuti verso tutti.

La All-In 100 Super, invece, è la corrispettiva promozione pensata appositamente per coloro che invece vogliono avvicinarsi al mondo del pagamento tramite conto corrente, ecco quindi arrivare 100 giga e minuti senza limiti a soli 5,99 euro al mese. Solamente nel secondo caso è previsto un vincolo contrattuale di durata pari a 24 mensilità, entro tale periodo se verrà richiesta la portabilità verso altra azienda verrà addebitata una penale del valore di 49 euro (sul conto corrente).

La navigazione è teoricamente gratuita solo in 3G, ma le ultime promozioni per i nuovi iscritti vi potrebbero permettere di godere del 4G a costo azzerato.