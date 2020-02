Ancora pochi giorni a disposizione degli utenti italiani per approfittare delle offerte del volantino MediaWorld, un insieme di prezzi bassi tra cui è possibile scegliere proprio per cercare di risparmiare il più possibile, senza necessariamente andare a rinunciare alla qualità generale.

Gli acquisti, come sempre accade in occasioni di questo tipo, potranno essere completati direttamente sul sito ufficiale o nei punti vendita in Italia; ricordiamo che tutti coloro che acquisteranno stando seduti sul divano di casa saranno “costretti” a pagare anche le spese di spedizione per la consegna a domicilio. Il volantino MediaWorld, inoltre, riparte con il classico Tasso Zero, la perfetta occasione per richiedere un prestito senza interessi, da restituire con addebiti fissi direttamente sul conto corrente bancario.

Volantino MediaWorld: i prezzi sono tra i più bassi di sempre

In cima alla classifica dei prodotti da non lasciarsi assolutamente sfuggire, ecco arrivare il Samsung Galaxy S10, un dispositivo dal prezzo ancora abbastanza elevato, pari a 699 euro, ma ugualmente interessante proprio per le grandissime prestazioni che è in grado di offrire.

In alternativa il consumatore ha la possibilità di mettere le mani sullo Xiaomi Redmi Note 8 Pro, un device dalla qualità indiscussa e dal prezzo che si aggira attorno ai 250 euro circa, sempre comunque per la versione no brand.

Il volantino MediaWorld non termina ovviamente qui, sono incluse anche tante altre offerte su categorie merceologiche differenti, conoscetelo nel dettaglio sfogliando le pagine inserite poco sotto.