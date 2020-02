Unieuro ha recentemente presentato un’offerta molto speciale con alle spalle un regalo pazzesco per ogni consumatore che deciderà di avvicinarsi ad un punto vendita o al sito ufficiale dell’azienda stessa. Fino al 27 febbraio è stata resa disponibile la campagna “E’ amore al primo acquisto” con sorprese a non finire per tutti.

Il volantino Unieuro, come sempre accada quando parliamo della suddetta realtà, è attualmente disponibile in tutti i punti vendita sparsi per il territorio nazionale o sul sito ufficiale del rivenditore stesso. Coloro che sceglieranno di acquistare stando comodamente seduti sul divano di casa, è importante ricordarlo, molto probabilmente saranno costretti a pagare un piccolo contributo per richiedere la spedizione a domicilio.

Le migliori offerte Amazon ed i codici sconto per risparmiare al massimo sono disponibili in esclusiva sul nostro canale Telegram ufficiale.

Unieuro: come ricevere il buono sconto

Fulcro centrale dell’intera campagna promozionale è proprio la possibilità di mettere le mani su un buono sconto molto interessante; l’iter da seguire è tutt’altro che impegnativo, basterà infatti recarsi personalmente in negozio ed acquistare praticamente ciò che si vuole. A questo punto, ogni 100 euro di spesa verrà consegnato un buono del valore di 20 euro (ovviamente sono cumulabili, su 400 euro ne verranno consegnati 4) da spendere nel corso della mensilità successiva a quella d’acquisto.

Il volantino Unieuro è reso sicuramente più speciale dalla possibilità di godere della suddetta possibilità anche acquistando un modello già scontato, non sarà assolutamente necessario scegliere solamente prodotti disponibili a prezzo pieno.

Per tutte le offerte del volantino Unieuro, ecco qui le relative pagine della campagna promozionale.