Mantenere una liquidità sul conto corrente non è più consigliabile nel panorama finanziario italiano, soprattuto in relazione alla pressione fiscale e ai costi di gestione. Doversi esperti del settore ritengono che già da diversi anni qualsiasi conto corrente aperto con Unicredit, BNL, SanPaolo o altre banche può mettere a rischio i soldi depositati.

Infatti secondo uno studio, supponendo di depositare una somma pari a 10.000 euro ferma sul proprio conto corrente per 5 anni potremmo accusare una perdita di valore del 18%: riduzione per le spese di tenuta conto e il calo del potere di acquisto dei soldi. Per contrasto, lasciando piuttosto cifre più basse in banca dopo cinque anni ci ritroveremmo con un pugno di mosche.

Unicredit, BNL e SanPaolo: 1000 euro in 5 anni vanno in fumo

Se uno studio pubblicato sul Corriere della Sera rivela che in media la tenuta di un conto corrente costa 145 euro all’anno, l’imposta di bollo da 34,20 euro su giacenze medie superiori a 5.000 euro fa lievitare i costi a quasi 180 euro!

Dunque ogni anno buttiamo al macero 180 euro, a cui va inoltre aggiunto la perdita del potere di acquisto del nostro denaro. L’inflazione è il motivo di questa ulteriore perdita a carico dei risparmiatori. Lasciare i soldi sui conti correnti è sicuro solo dal punto di vista fisico, o almeno così era consuetudine nel pensiero degli Italiani.

Infatti, non sempre i risparmi in banca sono del tutto inattaccabili visto che se l’istituto ha difficoltà economiche e dichiara il fallimento lo Stato non garantisce più il denaro ai correntisti. La legge sul bail in prevede che possano essere utilizzati i risparmi dei clienti per coprire i debiti della banca, partendo a cascata dai grandi azionisti ai risparmiatori che abbiano una giacenza pari o superiore a 100.000 euro. Ma se la banca non riesce a colmare il vuoto finanziario, anche tutti gli altri conti correnti vengono bloccati per sempre.