Lo sconto IVA di Trony punta a sconfiggere definitivamente le offerte di Unieuro, all’interno della campagna promozionale possiamo infatti trovare un buonissimo insieme di offerte e di prezzi alla portata di ogni singolo consumatore che vorrà acquistare nuovi prodotti di tecnologia.

L’idea parte comunque dal solito Tasso Zero, ovvero dall’occasione unica per richiedere un prestito da restituire poi in 10/20 mensilità con addebiti fissi sul conto corrente, senza alcun tipo di interesse. Per richiederlo sarà necessario recarsi in un punto vendita con le buste paga dei mesi precedenti, per il superamento del test di affidabilità creditizia.

Trony: il volantino con lo Sconto IVA è davvero incredibile

Il volantino Trony è comunque tutt’altro, alla sua base gli utenti hanno la possibilità di approfittare di una riduzione effettiva del 18,03% su ogni acquisto effettuato direttamente nei punti vendita, indipendentemente dalla cifra spesa o dalla categoria merceologica effettivamente coinvolta. Lo sconto non sarà mai del 22%, in quanto tecnicamente si parla di scorporo dell’IVA, corrispondente appunto alla suddetta percentuale.

Sfogliando le pagine della campagna promozionale elencate qui sotto, ad ogni modo, l’utente troverà i prezzi originari di listino, questo perché appunto il tutto viene applicato a partire dalla cifra del momento, avendo annullato qualsiasi altro tipo di offerta.

Per scoprire nel dettaglio il meccanismo che regola un volantino Trony decisamente in grado di far sognare gli utenti, ecco qui sotto le pagine inserite come galleria fotografica.