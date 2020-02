Mobvoi è l’azienda supportata da Google che produce gli smartwatch a marchio TicWatch e nel corso delle ultime ore ha portato ufficialmente per il mercato italiano il nuovo TicWatch Pro 2020. Quest’ultimo si differenzia dalla sua versione standard per alcune feature in più.

TicWatch Pro 2020: ecco le differenze con la versione standard

Questa nuova versione Pro dello smartwatch dell’azienda Mobvoi presenta due piccoli aggiornamenti in più rispetto alla sua versione standard. Nello specifico, il nuovo TicWatch Pro 2020 dispone di un maggior quantitativo di memoria RAM: qui, infatti, passiamo dai 512 MB della precedente versione a 1 GB della nuova versione. Le novità non finiscono qui. Il nuovo modello dispone della certificazione militare MIL-STD 810G, con la quale si garantisce la resistenza dello smartwatch in condizioni molto sfavorevoli (cadute, alte o basse temperature, ecc). Il resto della scheda tecnica rimane invece invariato rispetto alla versione standard. Di seguito vi riassumiamo le specifiche.

Display AMOLED con una diagonale da 1.39 pollici in risoluzione 400×400 pixel

Processore Snapdragon Wear™ 2100 di Qualcomm

Memoria interna: 1 GB di RAM e 4 GB di storage

Connettività: GPS/AGPS, chip NFC per pagamenti contactless, Bluetooth in versione 4.2, Wi-Fi: 802.11bgn da 2.4GHz

Sensori: Accelerometro, Giroscopio, sensore PPG per il monitoraggio del battito cardiaco, sensore di luminosità automatica

Batteria da 415 mAH (ricarica tramite caso USB con una durata stimata di 2 giorni in modalità smart, 30 giorni in modalità essenziale e circa 28 giorni in modalità mista)

Dimensioni: 45×12.6 mm

Sistema operativo WearOS

Altro: certificazione militare MIL-STD 810G e certificazione IP68

Prezzi e disponibilità

Il nuovo smartwatch TicWatch Pro 2020 è già disponibile all’acquisto in Italia dallo store online di Amazon o dal sito dell’azienda ad un prezzo di 259,99€.