The Witcher 3 ha raggiunto un nuovo record di vendite su Steam. Durante l’ultimo periodo, il titolo di CD Projekt Red è tornato tra le mani dei videogiocatori ed ha superato i $ 50 milioni di ricavi dal 1° ottobre 2018. Questa popolarità deriva anche dal successo della serie TV andato in onda su Netflix di recente.

CD Projekt Red ha annunciato le statistiche in un tweet, spiegando che, a seguito del successo del gioco di ruolo open-world, la società sta ottenendo l’80 percento delle vendite in questo periodo.

The Witcher 3, nuovo record di guadagni

La maggior parte degli sviluppatori ottiene il 70 percento delle vendite, mentre il resto va a Valve, ma ciò cambia se un gioco genera maggiori entrate. Se un gioco guadagna $ 10 milioni, la quota aumenta al 75 percento, e un ulteriore 5 percento se raggiunge i 50 milioni di dollari, caso in cui rientra The Witcher 3.

“Proprio la scorsa settimana è stato riferito che le vendite di The Witcher 3 sono aumentate del 554% a dicembre, lo stesso mese in cui è stato rilasciato lo show Netflix di The Witcher. Il gioco ha anche raggiunto per la prima volta 100.000 conteggi simultanei di giocatori su Steam alla fine di gennaio.”, si legge su Twitter.

Le entrate accumulate dalle vendite di The Witcher 3 sulla piattaforma @Steam per il periodo compreso tra il 1 ° ottobre 2018 e oggi hanno superato i 50 milioni di dollari. La società ci tiene a ringraziare i fan del loro sostegno. Inoltre, con la quantità che ha contraddistinto lo show, non sorprende che ciò abbia influito sulle entrate delle vendite per l’epico gioco di ruolo fantasy. Netflix ha confermato la seconda stagione dello show prima ancora che il primo arrivasse sullo schermo e, se siete fan, non vi resta che aspettare.