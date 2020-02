Che Suburra avrebbe avuto un seguito lo si sapeva già dal 2 aprile dello scorso anno, quando il colosso dello streaming online da 125 milioni di abbonati ha confermato l’arrivo di una terza stagione per la serie TV.

Ciò che i fan hanno dovuto invece inghiottire è stato il boccone amaro in cui si riferiva che sarebbe anche stata l’ultima. Non sono mancate le proteste social degli appassionati, ma a poco sono valse nel cambiare la decisione di Netflix nel chiudere i battenti dello show.

E’ ben noto che la piattaforma rinnovi i propri contenuti di continuo, sia per poter proporre al pubblico film, cartoni animati, serie TV e documentari di nuova fattura, aggiornando così le possibilità di visione, sia per dirigere al meglio i propri investimenti a seconda del feedback ricevuto dal pubblico.

E così stavolta toccherà a Suburra terminare le riprese, con la terza ed ultima stagione di una serie molto seguita dal pubblico negli scorsi anni.

Suburra 3 sarà l’ultima stagione: ecco cosa attendersi

Non sono note molte informazioni su quello che sarà il finale di questa serie o sulla trama che si svilupperà nelle prossime puntate. Come sempre accaduto anche per le scorse stagioni, la produzione sta mantenendo un certo riserbo nei confronti di queste notizie, cercando di non far trapelare nulla prima della messa in onda.

Di certo, ciò che possiamo dire è che trattandosi di un continuum della precedente stagione ritroveremo Alessandro Borghi, Giacomo Ferrara, Eduardo Valdarnini, Claudia Gerini e Filippo Nigro e Francesco Acquaroli a vestire rispettivamente i panni di Aureliano, Alberto Spadino, Lele, Sara, Amedeo e Samurai. A questo gruppo potrebbero inoltre aggiungersi altre figure di rilievo.

Le riprese potrebbero essere in procinto di terminare, se non addirittura già finite, visto che in autunno si cercavano comparse. Questo farebbe prevalere l’ipotesi di una messa in onda entro la fine di quest’anno, ma anche su questo bisognerà attendere l’annuncio ufficiale della produzione.