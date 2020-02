Stranger Things è una delle serie targate Netflix sicuramente più amate dal pubblico abbonato. È proprio grazie a questa serie se in questo periodo è avvenuto una sorta di ritorno agli anni 80, che ha influenzato anche altri programmi, nonché musica e letture di vario tipo. Fino ad ora sono uscite ben 3 serie di questa serie televisiva dai toni fantascientifici e vintage. Ultima stagione si era conclusa circa 7 mesi fa con diversi eventi che ci lasciavano presupporre che la storia avrebbe potuto spostarsi effettivamente altrove anziché rimanere a Hawkins e pochi giorni fa Netflix ha rilasciato il trailer della futura quarta stagione.

Cosa sappiamo su stranger things 4 e cosa possiamo vincere dal nuovo trailer?

Per fare un piccolo recap della situazione che avevamo lasciato nella terza stagione, vi ricordiamo che Joyce, Will, e Jonathan avevano deciso di cambiare città e di spostarsi insieme a Undici in seguito alla morte di Hopper per essersi sacrificato con lo scopo di riuscire a chiudere la quarta parete. In tutto questo, Undi aveva perso i propri poteri ed avevamo potuto vedere che i russi tenevano nascosto nei loro laboratori segreti, un Demogorgone. nell’ultima scena poi, attraverso un dialogo in cui si viene a sapere di un americano rinchiuso in una prigione russa, ci si riapre la possibilità che Hopper vivo.

Per mesi ci si è domandati se l’allusione a questo ipotetico americano fosse relativa proprio Hopper, e la conferma e finalmente arrivata grazie al recentissimo trailer di cui vi abbiamo appena parlato: oltre ad avere la conferma da una frase che compare nei primi secondi del trailer che dice Non siamo più a Hawkins, le scene che vediamo riprendono una specie di prigione russa ricoperta di neve, un campo aperto in cui dei prigionieri lavorano per la costruzione delle rotaie di una ferrovia. Improvvisamente tra questi prigionieri viene inquadrato proprio Hopper. Al momento non sappiamo altro, né tantomeno quando uscirà finalmente la quarta stagione, l’attesa però è ormai sempre più breve!