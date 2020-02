La conclusione di questo mese prevede una serie di grandi eventi su Sky. In aggiunta agli appuntamenti standard con la Serie A e la Premier League, nei prossimi giorni i palinsesti della tv satellitare saranno caratterizzati dalle sfide di Champions League ed Europa League. A partire dal prossimo mese di marzo, poi, lo spettacolo prosegue con i primi GP di Formula 1 e motomondiale.

Sky, una grande alternativa all’IPTV illegale si chiama NOW TV

Senza Mediaset Premium, oramai Sky ha campo completamente libero nel settore delle tv a pagamento. Non è possibile affermare, infatti, che DAZN e Netflix rappresentino due nemici per la piattaforma satellitare, anche a cospetto dei recenti accordi di partnership stipulati dalle parti.

Nei piani alti di Sky c’è una grande concisione: il rivale per eccellenza è senza dubbio alcuno il sistema IPTV, ovvero la tecnologia in grado di offrire streaming illegale dei canali satellitari senza un regolare abbonamento.

Durante gli scorsi giorni, è stato evidenziato come il pezzotto rappresenti più un rischio che una soluzione per gli italiani, anche a fronte delle recenti multe da decine di migliaia di euro.

Sky ha una soluzione per chi vuol vedere i suoi canali in streaming, in maniera legale e pagando poco: questa soluzione si chiama NOW TV.

Con NOW TV è possibile scegliere tutti i pacchetti principali di Sky. La visione di un ticket tra Cinema, Serie TV o Intrattenimento ha un prezzo di 9,99 euro. La visione del pacchetto Sport, invece, ha un prezzo mensile di 29,99 euro: comprese in questo ticket vi sono tutte le esclusive elencate ad inizio articolo.