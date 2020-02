Samsung Galaxy A71 5G sarà il nuovo smartphone del colosso sudcoreano dotato del supporto alla nuova connettività 5G. Qualche giorno fa, il device in questione era passato dal noto portale di benchmark Geekbench, ma nel corso delle ultime ore è anche arrivata la certificazione della Wi-Fi Alliance.

Samsung Galaxy A71 5G è in dirittura d’arrivo

L’azienda sudcoreana è quasi pronta a svelare ufficialmente un nuovo smartphone con supporto al 5G. Il prossimo Samsung Galaxy A71 5G è stato infatti oggetto di numerose indiscrezioni e l’arrivo della certificazione Wi-Fi Alliance ci suggerisce proprio che il suo arrivo è ormai imminente. Nello specifico, il device è stato registrato sulla certificazione con il numero di modello SM-A7160, cioè lo stesso numero di modello del dispositivo registrato sul portale di benchmark Geekbench.

La certificazione Wi-Fi Alliance non fa altro che confermarci la presenza a bordo del device dell’ultima versione del software di casa Google, cioè Android 10. Tuttavia, come già accennato, il nuovo mid-range di Samsung è già passato da Geekbench, svelandoci altre specifiche tecniche. Stando a quanto trapelato, il futuro Samsung Galaxy A71 5G avrà come processore il SoC Exynos 980 di Qualcomm (dato che dovrà supportare la connettività 5G), mentre la memoria RAM presente al suo interno sarà pari a 8 GB, ma è molto probabile che saranno poi disponibili diversi altri tagli di memoria.

Rimaniamo in attesa di ulteriori informazioni, soprattutto per quanto riguarda il prezzo di vendita dello smartphone. Oltre a questo device arriverà ufficialmente anche il nuovo Samsung Galaxy A51 5G, ma al momento non sappiamo con esattezza quali saranno le differenze sostanziali tra i due.